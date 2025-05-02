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نابلس: الاحتلال يُحاصر منزلًا في مخيم بلاطة

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محدث نابلس: الاحتلال يُحاصر منزلًا في مخيم بلاطة

02 مايو 2025 . الساعة 09:27 بتوقيت القدس
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نابلس: الاحتلال يُحاصر منزلًا في مخيم بلاطة

أُصيبت فتاة واعتقل شاب، صباح اليوم الجمعة، خلال محاصرة قوات الاحتلال منزلًا على مدخل مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال، اقتحمت محيط مخيم بلاطة، وحاصرت أحد المنازل هناك، ثم تبعها تعزيزات من آليات الاحتلال، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل ومخارج المخيم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن بلاغًا وصلها عن وجود إصابة فتاة داخل المنزل المحاصر، فيما منعت قوات الاحتلال طواقمها من الوصول إلى المكان.

وسُمعت أصوات قنابل وانفجارات وصراخ محيط المنزل المحاصر في شارع القدس، بينما حلقت الطائرات المُسيرة "الدرون" في سماء المخيم، قبل أن تعتقل الشاب فرج أبو ليل.

وفي وقت سابق، أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة سالم شرق نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس عميد أحمد، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة طفل (16 عاما) برصاص الاحتلال في منطقة الظهر، خلال اقتحام بلدة سالم.

وقبلها بوقت قصير، استشهد شاب، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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#مخيم بلاطة #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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