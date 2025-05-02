القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تقصف قاعدةً جويَّة للاحتلال شرقي حيفا المُحتلَّة

نفذَت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليةً عسكريةً استهدفتْ قاعدة جوية تابعة للعدوِّ الإسرائيليِّ شرقيَّ منطقةِ حيفا المحتلة.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنها استهدفت قاعدة "رامات ديفيد" الجويةَ التابعة للاحتلال شرقي منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرطَ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2.

وأكدت القوات اليمنية، أنّ الصاروخَ وصل إلى هدفِه بنجاحٍ، وفشلتِ المنظوماتُ الاعتراضيةُ في التصدي له.

وأوضحت أن العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ، ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يشنُّها العدوُّ الإسرائيليُّ وبدعمٍ أمريكيٍّ على إخوانِنا في غزة.

وحيَّت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ كافةَ الأحرارِ المجاهدينَ في قطاعِ غزةَ، وعملياتِهمُ البطوليةَ المستمرةَ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ رُغمَ الحصارِ والعدوان.

وشددت على أنها بكلِّ قدراتِها وإمكاناتِها ستواصل عملياتها الإسنادية حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

وفجر اليوم، كانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت، عن تعرض منطقة الشمال لهجوم بصاروخ أُطلق من اليمن.

وأضافت، أن صفارات الإنذار تدوي في نحو 250 مدينة وبلدة ومنطقة صناعية شمال فلسطين المحتلة، بينها حيفا والناصرة والعفولة ووادي عارة.

المصدر / فلسطين أون لاين