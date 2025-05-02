تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 02 مايو 2025

لا يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الجمعة 02 مايو 2025، تغير يذكر على درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها العامة بقليل.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائماً جزئياً ولطيفاً نهاراً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة في شمال البلاد، وبارداً نسبياً بقية الأوقات وتنشط الرياح على فترات.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: تبقى الفرصة سانحة لسقوط زخات من الأمطار شمال البلاد.

- الأجواء نهاراً: لطيفة وغائمة جزئياً.

- الأجواء ليلًا: باردة نسبياً.

- الرياح: نشطة على فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين