"السفينة تغرق" .. طيران الاحتلال المُسيَّر يستهدف سفينة أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة

استهدف طيران الاحتلال المُسيَّر، الليلة الماضية، إحدى سفن أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة، قرب سواحل مالطا.

وقالت مصادر صحفية، إن سفينة "الضمير"، كانت قادمة من تونس وعلى متنها 30 ناشطا دوليا في مجال حقوق الإنسان، وتم استهدافها في المياه الدولية بالقرب من سواحل مالطا.

وأشار المتحدث باسم أسطول الحرية، أنه حين كانت السفينة ترسو في المياه الدولية على بُعد عشرات الأميال من مالطا، هاجمتها طائرات مسيّرة نفذت ضربتين استهدفت إحداهما جهاز توليد الكهرباء، مما أدى لاحتراق مقدمة السفينة وإصابتها بأضرار في هيكلها.

ونقلت سي إن إن عن المسؤولة الإعلامية لتحالف أسطول الحرية المتجه إلى غزة قولها، إنّ "سفينة الأسطول التي تعرضت لهجوم بمسيّرة تغرق الآن.هناك ثقب في السفينة وأرسلنا نداءات استغاثة".

ونشر منظمو "أسطول الحرية" مقطعا عبر منصات التواصل الاجتماعي مصورا يظهر حريقا على متن السفينة.

كما نشر أحد الناشطين الدوليين مقطعا مصورا أكد فيه استهداف السفينة بطائرتين مسيّرتين، ووجّه نداء استغاثة.

وذكرت مصادر صحفية، أنه كان من المفروض أن ينضم ناشطون من مالطا إلى الناشطين المتواجدين على متن السفينة.

وأضافت، أنه كان يفترض أيضا أن تنقل السفينة المستهدفة أطنانا من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

واضطرت السفينة لترسو في المياه الدولية لأسباب تقنية يتعلق بعضها بالتأمين، وقصفها وقع حين كانت متواجدة في المياه الدولية.

وتظهر مواقع تتبع حركة السفن أن السفينة "كونشينس" ترفع علم بالاو، وكانت متوقفة قبالة الساحل الشرقي لمالطا صباح الجمعة.

ويصف تحالف "أسطول الحرية" نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه شبكة دولية من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، الذين يعملون على إنهاء الحصار الإسرائيلي لغزة وتقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر من خلال اتخاذ إجراءات مباشرة وغير عنيفة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات