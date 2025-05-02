آخر تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة.. الاحتلال يواصل مجازره الدَّامية في قطاع غزَّة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي، مخلفةً آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، في انتهاك واضح لكافة الاتفاقيات ومواثيق حماية حقوق الإنسان.

وأوضحت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، أمس الخميس، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,326 شهيدًا، 6,050 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 52,418 شهيدًا و 118,091 إصابةً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الفلسطينيين في قطاع غزة يموتون بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، بينما تنتظر الأدوية داخل شاحنات المساعدات على الحدود.

وأكد غيبريسوس أن الوضع في قطاع غزة بلغ مستوى كارثيا بسبب منع "إسرائيل" وصول المساعدات منذ شهرين.

وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أنّ الاحتلال دمر نحو 90% من المساكن والبنى التحتية والمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية في قطاع غزة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق، مرتكبًا سلسلة مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

ارتقى 7 شهداء وأُصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في مجزرة دامية ارتكبها الاحتلال في قصفه منزلًا لعائلة "أبو زينة" محيط دوار الشهداء في في مخيم البريج وسط القطاع.

وعُرِف من الشهداء: خليل أبو زينة "أبو حسام"، وزوجته نعمة أبو زينة، أحمد أبو زينة، إسلام دهبش "زوجة حسام أبو زينة"، الحاجة هدى فايد "أم فايز".

وأعلنت مصادر طبية عن ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلاً في محيط النادي الأهلي بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات، وشمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، ومنطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة على مدينة خان يونس، وغارة أخرى محيط أبراج المقوسي شمال مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال استهداف المناطق الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

يتبع..



المصدر / فلسطين أون لاين