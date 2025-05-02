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شهيد برصاص الاحتلال في بيتا جنوبي نابلس

02 مايو 2025 . الساعة 08:32 بتوقيت القدس
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شهيد برصاص الاحتلال في بيتا جنوبي نابلس

استشهد شاب، مساء أمس الخميس، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب علاء شوكت خضير، والذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال المواجهات في بلدة بيتا.

وكان مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أفاد بأن طواقمه تعاملت مع إصابة خطيرة لشاب (29 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة بيتا بمنطقة الصدر، وتم نقله إلى المستشفى.

وقالت مصادر طبية في مستشفى رفيديا، إن الشاب استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة في الصدر.

وكانت قوات الاحتلال قد فرضت طوقًا أمنيًا على بلدة بيتا بنابلس، عقب إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين، أحدهما بجروح خطيرة، إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية للاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، مساء الأربعاء.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #شهيد في نابلس

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