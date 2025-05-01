فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الفشل الإسرائيلي وإطالة أمد الحرب

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة في غزَّة.. قصفٌ متواصل وتحذيراتٌ من أزمة الجوع الشَّديد

في غزَّة... البحث عن "لقمة" يحتلُّ مكان العمل في يوم العمَّال العالميِّ

القسام تنشر تفاصيل "ملحميَّة" لـ "كمين مركب" ضدَّ قوَّة "إسرائيليَّة" برفح

حين قُصفت الضِّحكة... قصَّة أب فقد نصف حياته في مدرسة

أطباء بلا حدود: منع دخول المساعدات يهدد استمرار الأنشطة الطبية بغزة

حصار غزة أمام "العدل الدولية".. خطوة نحو المحاسبة أم مجرد رأي قانوني؟

كارثة بيئية في الأغوار... نبع العوجا يتوقف عن الجريان لأول مرة منذ سنوات

مجاعة صامتة في غزة.. اللقمة تُقاس بالألم

"استدراج واشتباك من النقطة صفر"..

القسام تنشر تفاصيل "ملحميَّة" لـ "كمين مركب" ضدَّ قوَّة "إسرائيليَّة" برفح

01 مايو 2025 . الساعة 21:38 بتوقيت القدس
...
كتائب القسَّام تنشر تفاصيل "ملحميَّة" لـ "كمين مركَّب" ضدَّ قوَّة "إسرائيليَّة" برفح
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة  المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، تفاصيل عملية ميدانية مركبة ضد قوة عسكرية إسرائيلية في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك عصر يوم 27 أبريل/نيسان 2025.

وقالت الكتائب، في بيان لها، مساء اليوم الخميس، إن "مجاهدين من الكتائب استدرجوا قوة إسرائيلية مؤللة مكونة من أربع جيبات عسكرية من طراز 'همر' وشاحنة إمداد عسكرية من نوع 'أموليسيا' إلى كمين محكم في شارع الطيران غربي رفح".

وأوضح البيان أن القوة الإسرائيلية تعرضت لاستهداف مباشر بعدد من العبوات الناسفة من نوع "الشواظ" و"العمل الفدائي"، قبل أن يتقدم عدد من مقاتلي القسام نحو الجنود المتبقين ليشتبكوا معهم من مسافة قريبة، ما أسفر عن "وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف العدو".

والأسبوع الماضي، أعلنت  القسام، أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة مضادة للأفراد في قوات جيش الاحتلال المتوغلة شرق حي التفاح شمال قطاع غزة، موقعة قتلى وجرحى.

وقبل ذلك، اعترف "جيش الاحتلال"، بمقتل  سائق دبابة إسرائيلي" وإصابة ثلاثة آخرين بجراح، بينهم اثنان في حالة خطيرة، في عملية قنص وهجوم بصاروخ مضادّ للدروع استهدفت قوة مدرعة تابعة لجيش الاحتلال في المنطقة العازلة شمال قطاع غزة، صباح الخميس.

وارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 849 جندياً، وعدد الجرحى إلى نحو 5800، من بينهم 862 إصابة خطيرة وفقاً لبيانات الجيش.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات "الفصائل الفلسطينية"، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

تويتر تويتر
#القسام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة