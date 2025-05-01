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قيادة حماس تلتقي وزير خارجية أفغانستان بالدوحة

01 مايو 2025 . الساعة 20:42 بتوقيت القدس
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قيادة حماس تستقبل وزير خارجية أفغانستان بالدوحة
متابعة/ فلسطين أون لاين

استقبل رئيس المجلس القيادي لحركة المقاومة الإسلامية حماس محمد درويش وزير الخارجية بالوكالة في إمارة أفغانستان الإسلامية، المولوي أمير خان متقي، اليوم الخميس، في الدوحة.

 واستعرض اللقاء، بحضور أعضاء المجلس القيادي للحركة، خالد مشعل وخليل الحية ونزار عوض الله وزاهر جبارين.
آخر مستجدات العدوان "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة، وجرائم الإبادة، وحرب التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.

وأشاد درويش بالتجربة الأفغانية، ومواقف أفغانستان المؤيدة لجهاد شعبنا ضد الاحتلال.

وأكد رئيس المجلس القيادي لحركة حماس تمسك شعبنا بأرضه وحقوقه، وأنه ماضٍ في مقاومة الاحتلال حتى الحرية والاستقلال.

بدوره، أكد السيد وزير الخارجية الأفغاني دعم بلاده الدائم للقضية الفلسطينية "التي هي قضية الأمة الإسلامية المركزية".

وأعرب متقي عن تقديره لجهاد الشعب الفلسطيني المرابط والذي يدافع عن المسجد الأقصى المبارك ضد الطغيان.

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#قطر #الدوحة

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