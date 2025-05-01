"بعد فضيحة سيغال".. ترامب يعتزم إقالة مستشار الأمن القومي

وكالات/ فلسطين أون لاين

يعتزم الرئيس دونالد ترامب إقالة مستشار الأمن القومي مايكل والتز، وفقًا لمسؤول أمريكي، وهو ما يعد أول رحيل كبير من إدارة ترامب الثانية، بحسب صحيفة واشنطن بوست.



وأثار والتز غضب ترامب بعد أن أدرج صحفياً عن طريق الخطأ في دردشة جماعية على تطبيق سيغنال لمناقشة خطط هجومية بالغة الحساسية ضد الحوثيين.



وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز سيترك منصبه، بالإضافة إلى نائبه أليكس وونج، دون كشف مزيد من التفاصيل.



وكانت تقارير قد تحدثت عن أن والتز بدأ يفقد زخمه لدى الرئيس ترامب بعد فضيحة تسريبات سيغنال الشهيرة، حيث أنشأ مجموعة دردشة وأضاف إليها بالخطأ صحفياً، فيما طالت الاتهامات نائبه بأنه تسبب في هذا الخرق الأمني، وتضمنت المناقشات خططا لضربات محتملة على أهداف حوثية في اليمن نشرها وزير الدفاع بيت هيغسيث في شهر مارس الماضي.



وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب في العديد من المحادثات مع مرؤوسيه عن عدم رضاه عن هذا الوضع، وألقى باللوم على مساعده، إلا أنه لم يتخذ قرار إقالته على الفور.

واعتبر الحزب الديمقراطي الأمريكي تسريب البيانات عبر تطبيق Signal بمثابة فشل كبير في عمل ذلك الجزء من إدارة ترامب الجمهوري المسؤول عن ضمان الأمن القومي.

المصدر / وكالات