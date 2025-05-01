"الإلسكو" تطلق مبادرة لدعم التعليم في فلسطين

متابعة/ فلسطين أون لاين

أطلقت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، مبادرة لدعم قطاع التعليم في دولة فلسطين، ضمن تعزيز الحق في التعليم وضمان استمراريته رغم التحديات التي تواجهه.

وتأتي هذه المبادرة، استجابة للحاجة الملحّة لدعم الطلبة والمعلمين في مختلف المناطق الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة، الذي يشهد دمارًا كبيرًا في بنيته التعليمية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال مدير عام "الألكسو" محمد ولد أعمر، إن هدف المبادرة هو توفير بيئة تعليمية داعمة من خلال منصة عربية رقمية، تجمع بين المتطوعين من الكوادر التعليمية والطلاب عبر محاور أهمها توفير موارد تعليمية مفتوحة.

وبين أن المبادرة تهدف لمشاركة الكتب الإلكترونية والدورات التدريبية المجانية، ودورات تدريبية للمعلمين وتعزيز مهاراتهم وتزويدهم بأحدث الأدوات التربوية والتكنولوجية.

وأضاف أنها تهدف أيضاً إلى دعم البنية التحتية التعليمية من خلال المساهمة بالتعريف بالمنح الدولية والمبادرات المتخصصة لإعادة تأهيل المدارس المتضررة لا سيما في غزة، وتوفير التجهيزات الأساسية، بالإضافة للتعريف بالمنح الدراسية المتاحة لمساعدة الطلبة الفلسطينيين على مواصلة تعليمهم رغم التحديات الاقتصادية.

ودعا ولد أعمر جميع المعلمين والأكاديميين والمنظمات العربية والدولية، للانضمام إلى هذه المبادرة الإنسانية التي تهدف لتوفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلبة الفلسطينيين، من خلال تقديم خبراء أو المشاركة في تنفيذ البرامج التعليمية، أو المساعدة في تأمين الدعم المالي الذي سيحدث تغييراً ملموساً في حياة آلاف الطلاب والمتعلمين.

المصدر / وكالات