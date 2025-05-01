كارثة بيئية في الأغوار... نبع العوجا يتوقف عن الجريان لأول مرة منذ سنوات

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أعلنت منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، أن مياه نبع العوجا شمال مدينة أريحا، قد انقطعت بالكامل لأول مرة منذ عام 2019، في تطور وصفته بأنه من "أخطر ما شهدته منطقة الأغوار الفلسطينية بيئيًا وإنسانيًا".

وأشارت المنظمة، اليوم الخميس، إلى أن المستوطنين قاموا بتحويل مجرى النبع باستخدام مضخات وآلات، ما أدى إلى توقف المياه عن الوصول إلى القرى والتجمعات البدوية المجاورة.

ووفق إفادات السكان، تم إغلاق مجرى النبع عند نقطة قريبة من منحدر الوادي، ما تسبب بتوقف الري الزراعي ونفوق الأسماك، وحرمان العائلات من المياه المخصصة للشرب وتربية المواشي.

ويُعد نبع العوجا أحد أقدم وأهم مصادر المياه الطبيعية في منطقة الأغوار، حيث يغذي منذ عقود مساحات زراعية واسعة تمتد من شمال أريحا إلى الحدود الشرقية.

واعتبرت منظمة "البيدر" أن المساس بمصدر المياه هذا يشكل تهديدًا مباشرًا لبقاء السكان في تلك المناطق، خاصة في ظل موجة جفاف وارتفاع شديد في درجات الحرارة.

كما حذّرت المنظمة من أن تجفيف النبع يندرج ضمن ما وصفتها بـ"سياسة التهجير القسري الصامتة"، مشيرة إلى أن السيطرة على مصادر المياه تتكرر في مناطق أخرى بالضفة الغربية، ضمن محاولات مستمرة لإضعاف مقومات الحياة للفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج).

واعتبرت "البيدر" أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يكفل الحق في المياه كحق أساسي من حقوق الإنسان.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) نفذ مستوطنون 860 اعتداء ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2025 منها "اقتحامات للمدن والتجمعات الفلسطينية، والاعتداء على الممتلكات وتجريف أراض" وغيرها.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة؛ صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.