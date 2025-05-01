3 شهداء في قصف الاحتلال مركبة جنوب لبنان

ارتقى 3 شهداء، صباح اليوم الخميس، في قصف مسيرة الاحتلال مركبة على أطراف بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن مُسيَّرة إسرائيلية أغارت على " بيك أب" لجمع الخردة، على طريق ميس الجبل – بليدا، ما أدى إلى استشهاد مواطن لبناني وسوريين اثنين.

وشنّ الاحتلال في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عدوانا على لبنان، تحوّل إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون، و400 ألف شخص.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نفذت "إسرائيل" 2765 خرقاً، أسفرت عن استشهاد أكثر مز 194 شخصاً وإصابة 486 آخرين، وفق تقارير صحفية عربية.

وتنصلت "إسرائيل" من استكمال انسحابها من جنوبي لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية.





المصدر / وكالات