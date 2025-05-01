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جدول امتحانات الثانوية العامة (توجبهي) 2025 فلسطين: الفرع الأدبي - التفاصيل كاملة

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جدول امتحانات الثانوية العامة (توجبهي) 2025 فلسطين: الفرع الأدبي - التفاصيل كاملة

01 مايو 2025 . الساعة 10:35 بتوقيت القدس
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جدول امتحانات الثانوية العامة (توجبهي) 2025 فلسطين: الفرع الأدبي - التفاصيل كاملة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للدورة الأولى لعام 2025 الخاص بطلاب الفرع الأدبي. 

يشمل الجدول تفصيلاً كاملاً لمواعيد الامتحانات في الضفة الغربية، ومن المتوقع أن يشمل أيضًا طلاب قطاع غزة والمدارس الفلسطينية في الخارج.

تبدأ جميع الامتحانات النظرية في تمام الساعة التاسعة صباحًا. ويتضمن الجدول مواعيد امتحانات المواد الأساسية للفرع الأدبي وهي: التربية الدينية، اللغة العربية (ورقة أولى وثانية)، التاريخ، اللغة الإنجليزية (ورقة أولى وثانية)، الجغرافيا، الرياضيات، الثقافة العلمية، وتكنولوجيا المعلومات. وقد تم تحديد المدة الزمنية المخصصة لكل امتحان بدقة.

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كما تضمّن الإعلان مجموعة من الملاحظات الهامة التي يجب على جميع الطلاب الالتزام بها، وأبرزها:

 - الطلاب النظاميون: ضرورة إبراز بطاقة الإشعار بالاشتراك في الامتحان عند الدخول إلى قاعة الامتحان.

 - طلاب الدراسة الخاصة: ضرورة إبراز الهوية الرسمية بالإضافة إلى بطاقة الإشعار بالاشتراك في الامتحان عند الدخول إلى قاعة الامتحان.

 - التأكيد على الالتزام الكامل بالتعليمات المدونة خلف بطاقة الإشعار بالاشتراك في الامتحان.

 - منع دخول قاعة الامتحان بعد بداية الوقت المحدد للامتحان.

 - عدم السماح بالخروج من قاعة الامتحان قبل مرور 45 دقيقة من بداية الامتحان.

 - التأكيد على التنفيذ التام لتعليمات ضبط الامتحان.

 - إضافة ربع ساعة إضافية على الزمن المحدد لامتحان اللغة الإنجليزية.

 - في حال صادف يوم امتحان عطلة رسمية، سيتم ترحيل امتحان ذلك اليوم إلى اليوم الذي يلي آخر أيام الامتحانات المقررة.

نتمنى لجميع طلاب الفرع الأدبي التوفيق والنجاح في امتحانات الثانوية العامة 2025.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة #امتحان الثانوية #مدارس غزة الافتراضية

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