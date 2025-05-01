تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 01 مايو 2025

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 01 مايو 2025، انخفاضاً ملموساً على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائماً جزئياً مع هبوب رياح نشطة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة حتى ساعات الظهر في أجزاء متفرقة، وتتحول الأجواء إلى باردة نسبياً ورطبة مساءً وليلاً.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد فرصة سانحة لسقوط زخات من الأمطار المحلية المتفرقة.

- الأجواء نهاراً: غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلًا: باردة نسبياً.

- سرعة الرياح: نشطة بشكل ملحوظ.

والله تعالى أعلى وأعلم.



المصدر / فلسطين أون لاين