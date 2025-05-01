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محدث مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

01 مايو 2025 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في ما يسمى "يوم الاستقلال".

وأفادت مصادر مقدسية أن 349 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى ورددوا ترانيم تلمودية وأدَّوا السجود الملحمي في ذكرى ما يسمى "يوم الاستقلال"، تحت عين قوات الاحتلال التي تؤمِّن اقتحامهم.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى، الرامية لهدم المسجد وإقامة "الهيكل" المزعوم.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت لانتهاكات واقتحامات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال في محاولة لتغيير الواقع القائم فيه. 
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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