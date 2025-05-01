إصابة 3 جنود "إسرائيليين" في اشتباكٍ مسلَّح مع مقاومين جنوبي نابلس

أُصيب ثلاثة جنود "إسرائيليين" خلال اشتباك مسلح مع مقاومين في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن ثلاثة جنود أُصيبوا أحدهم بجروح خطرة نتيجة انفجار عبوة ناسفة في بيتا جنوب نابلس.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنّ اشتباكًا مسلحًا تخلله تفجير عبوة محلية الصنع، اندلع في بلدة بيتا عقب اقتحام قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وعقب الاشتباك، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة، وعملت على استقدام مركبتي إسعاف إسرائيليتين إلى مدخل البلدة.

ووفقًا لآخر اعترافات الاحتلال، فقد سقط 4 قتلى في صفوف "جيش الاحتلال" والمستعربين خلال شهر إبريل/نيسان 2025 في معارك قطاع غزة.

المصدر / فلسطين اون لاين