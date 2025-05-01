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"سرقوا رؤوس مواشي ومزّقوا الخيام"

مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في الأغوار الشَّماليَّة

01 مايو 2025 . الساعة 08:24 بتوقيت القدس
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مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في الأغوار الشَّماليَّة

اعتدى مستوطنون، الليلة الماضية، على ممتلكات إحدى العائلات قرب حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية، وسرقوا عشرات رؤوس الماشية للعائلة ذاتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين خربوا خلايا شمسية تستخدم للإضاءة، ومزقوا بعض الخيام، كما أعطبوا إطارات صهاريج مياه، وسرقوا عشرات رؤوس الماشية للعائلة ذاتها.

وفي الأسابيع الماضية، زادت حدة اعتداء المستوطنين على ممتلكات المواطنين، ومحاولة سرقة أغنامهم، في خطة واضحة لتفريغ الأغوار من سكانها.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية،. نفذ مستوطنون 860 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2025 منها "اقتحامات للمدن والتجمعات الفلسطينية، والاعتداء على الممتلكات وتجريف أراض" وغيرها.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة؛ صعّد "الجيش الإسرائيلي" والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / وكالات
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#غزة #اعتداءات في الأغوار #هدم منازل في الأغوار #اقتحامات متواصلة

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