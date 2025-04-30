حماس: تصريحات نتنياهو تعكس جنون الهزيمة ووهم الانتصار الزَّائف

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تصريحات مجرم الحرب نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، التي تحدث فيها عن “الانتصار الحاسم” و”تفكيك رفح”، ما هي إلا محاولات يائسة للتغطية على فشل جيشه في غزة، وإقناع جمهوره بوهمٍ لا وجود له.

وقالت الحركة، في بيانٍ صحافي، اليوم الأربعاء، إن "المقاومة ماضية حتى دحر الاحتلال عن أرضنا، وأن رفح التي يتباهى نتنياهو “بتفكيكها”، ستبقى عنوان الصمود والكرامة، وسيتحول احتلالها إلى كابوس يلاحق الغزاة، تمامًا كما حدث في بيت حانون وغزة وخان يونس والشجاعية".

ودعت حركة حماس، في ختام بيانها، المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى نصرة شعبنا الفلسطيني ودعم صموده وحقّه في تقرير مصيره.

كما طالبت بالتحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة والتجويع التي يرتكبها الاحتلال بقيادة مجرم الحرب نتنياهو، والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا المشروعة.