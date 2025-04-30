فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: تصريحات نتنياهو تعكس جنون الهزيمة ووهم الانتصار الزَّائف

"القوات اليمنية" تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية وأهداف إسرائيلية

قصفٌ للخيام ومجازر لا تتوقَّف.. تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

قاض أميركي يأمر بالإفراج عن الطالب الفلسطيني محسن مهداوي

قدم تُبتر وعين تُطفأ.. "أبو عدوان" ضحية لحرب الإبادة في غزة

موظفة سابقة: مايكروسوفت العمود الفقري لنظام الإبادة المؤتمت في (إسرائيل)

"لكافة الفروع"..جدول امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2025

أطباء بلا حدود: غزة تتحول إلى مقبرة جماعية وسط حصار خانق

إصابة شاب طعناً على يد مستوطن في قرية دوما جنوب شرق نابلس

معاريف: هكذا تقترب حرب غزة من سيناريو فيتنام... ولا نصر يلوح في الأفق !

"القوات اليمنية" تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية وأهداف إسرائيلية

30 ابريل 2025 . الساعة 21:51 بتوقيت القدس
...
"القوات اليمنية" تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية وأهداف إسرائيلية
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، فجر اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأمريكية "فينسون" وعدداً من القطع البحرية المرافقة لها في البحر العربي، وذلك باستخدام طائرات مسيرة.

وأوضح بيان صادر عن القوات المسلحة، أن العملية تأتي بعد أقل من 24 ساعة من هجوم سابق استهدف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وأجبرها على مغادرة البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، مشيراً إلى أن ذلك الهجوم أسفر عن إسقاط طائرة حربية من طراز F-18، وإفشال "هجوم جوي معادٍ كان يستهدف اليمن".

وأضاف البيان أن الطائرات والصواريخ اليمنية لاحقت حاملة الطائرات "ترومان" حتى أقصى شمال البحر الأحمر، في رسالة وصفت بأنها تحمل أبعاداً استراتيجية متقدمة في قدرات الردع.

وفي سياق "إسناد الشعب الفلسطيني"، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة استهدفت مواقع حيوية وعسكرية في مدينة يافا وعسقلان المحتلتين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، باستخدام أربع طائرات مسيرة من طراز "يافا".

وأكدت القوات اليمنية في ختام بيانها أنها مستمرة في التصدي لما وصفته بـ"العدوان الأمريكي والإسرائيلي"، مشددة على أنها "نجحت في إفشال المخططات العسكرية للعدو، وستواصل دعم الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

 

تويتر تويتر
#غزة #اليمن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة