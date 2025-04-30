"القوات اليمنية" تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية وأهداف إسرائيلية

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، فجر اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأمريكية "فينسون" وعدداً من القطع البحرية المرافقة لها في البحر العربي، وذلك باستخدام طائرات مسيرة.

وأوضح بيان صادر عن القوات المسلحة، أن العملية تأتي بعد أقل من 24 ساعة من هجوم سابق استهدف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وأجبرها على مغادرة البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، مشيراً إلى أن ذلك الهجوم أسفر عن إسقاط طائرة حربية من طراز F-18، وإفشال "هجوم جوي معادٍ كان يستهدف اليمن".

وأضاف البيان أن الطائرات والصواريخ اليمنية لاحقت حاملة الطائرات "ترومان" حتى أقصى شمال البحر الأحمر، في رسالة وصفت بأنها تحمل أبعاداً استراتيجية متقدمة في قدرات الردع.

وفي سياق "إسناد الشعب الفلسطيني"، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة استهدفت مواقع حيوية وعسكرية في مدينة يافا وعسقلان المحتلتين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، باستخدام أربع طائرات مسيرة من طراز "يافا".

وأكدت القوات اليمنية في ختام بيانها أنها مستمرة في التصدي لما وصفته بـ"العدوان الأمريكي والإسرائيلي"، مشددة على أنها "نجحت في إفشال المخططات العسكرية للعدو، وستواصل دعم الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".