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إصابة شاب طعناً على يد مستوطن في قرية دوما جنوب شرق نابلس

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إصابة شاب طعناً على يد مستوطن في قرية دوما جنوب شرق نابلس

30 ابريل 2025 . الساعة 21:34 بتوقيت القدس
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مستوطنون اعتداءات مستوطنين
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

 أصيب مواطن (27 عاما) بعد طعنه بسكين من قبل مستوطنين، مساء اليوم الأربعاء، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين هاجموا المواطنين في قرية دوما، واعتدوا على أحدهم، وقاموا بطعنه بالسكين في ظهره، ونقل إلى المركز الطبي في القرية لتلقي العلاج.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين هاجمت الأهالي في قرية دوما، واعتدت على أحد المواطنين، حيث طعنوه في ظهره، ونُقل إلى المركز الطبي في القرية لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر أن المستوطنين أضرموا النيران في أراضٍ زراعية، ما أدى إلى احتراق عدد من أشجار الزيتون في الجهة الغربية من القرية.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة، صعّد المستوطنون والجيش الإسرائيلي اعتداءاتهم بالضفة، مما أدى لاستشهاد أكثر من 956 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

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#الاحتلال #الضفة #قطعان المستوطنين

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