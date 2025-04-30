فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"لكافة الفروع"..جدول امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2025

قصفٌ للخيام ومجازر لا تتوقَّف.. تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

أطباء بلا حدود: غزة تتحول إلى مقبرة جماعية وسط حصار خانق

معاريف: هكذا تقترب حرب غزة من سيناريو فيتنام... ولا نصر يلوح في الأفق !

بلديَّة بيت لاهيا تطلق نداء استغاثة دوليّ: المدينة على شفا كارثة بيئيَّة وصحِّيَّة

مصدر في "صحة غزة": رام الله تزودنا بأدوية غير ضرورية وقريبة الانتهاء رغم حاجتنا لمستلزمات عاجلة

السجن 20 عامًا لمتهمين في قضية "دعم المقاومة الفلسطينية" بالأردن

الحرائق تلتهم الجبال وتغلق الطرق.. ماذا يحدث في (إسرائيل)؟

بينما تُقصف غزة.. صادرات الأسمنت المصري إلى (إسرائيل) تبلغ ذروتها

"مواقد الحياة".. ابتكارات تتحدى الحرب والحصار

"لكافة الفروع"..جدول امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2025

30 ابريل 2025 . الساعة 20:54 بتوقيت القدس
...
"لكافة الفروع"..جدول امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2025
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للدورة الأولى لعام 2025، لجميع الفروع في الضفة الغربية، وربما يشمل قطاع غزة والطلاب في الخارج.

أبرز تفاصيل الجدول:

 * تبدأ الامتحانات النظرية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
 * يشمل الجدول تواريخ ومواعيد امتحانات المواد جميع المواد لكافة الفروع.
 * تم تحديد مدة كل امتحان.
 * تم تحديد بعض الملاحظات المهمة للطلبة.

أهم الملاحظات للطلاب:

 * يجب إبراز بطاقة الإشعار بالاشتراك في الامتحان عند دخول قاعة الامتحان للطلاب النظاميين.
 * يجب إبراز الهوية الرسمية وبطاقة الإشعار بالاشتراك في الامتحان عند دخول قاعة الامتحان لطلاب الدراسة الخاصة.
 * يجب الالتزام بالتعليمات الواردة خلف بطاقة الإشعار بالاشتراك في الامتحان.
 * لا يسمح بدخول قاعة الامتحان بعد بداية الامتحان.
 * لا يسمح بالخروج من قاعة الامتحان قبل مضي 45 دقيقة من بدء الامتحان.
 * يجب الالتزام التام بتنفيذ تعليمات ضبط الامتحان.
 * يضاف ربع ساعة على مدة امتحان اللغة الإنجليزية.
 * في حالة وجود عطلة رسمية يتم نقل مواد ذلك اليوم الى اليوم الذي يلي أخر يوم من أيام الإمتحانات.

photo_2025-04-30_20-28-16.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#غزة #التوجيهي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة