الحرائق تلتهم الجبال وتغلق الطرق.. ماذا يحدث في (إسرائيل)؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

اندلعت حرائق هائلة اليوم في عدة مناطق بـ (إسرائيل)، أبرزها في غابة إشتول على مشارف مدينة القدس المحتلة، حيث اجتاحت النيران تلال القدس، مما أدى إلى إغلاق الطريق السريع رقم 1 الذي يربط القدس بـ (تل أبيب)، وترك عدد كبير من السائقين مركباتهم هربًا من ألسنة اللهب.​

وأفادت دائرة الإطفاء والإنقاذ بأن الحرائق اندلعت في خمسة مواقع على الأقل في تلال القدس، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تعمل في ظروف مناخية معقدة جراء موجة الحر والرياح العاتية التي تسود المنطقة.​



وقال مسؤول اسرائيلي كبير، إن الحريق المندلع ربما يكون الأكبر في تاريخ البلاد، النيران غيّرت اتجاهها خلال الساعة الأخيرة، وهي تتجه الآن نحو الشرق، ومن المتوقع أن تشتد قوتها قريبًا مع رياح تصل سرعتها إلى 90–100 كيلومتر في الساعة.

وأُجبر السكان في عدة تجمعات على الإخلاء، بما في ذلك "نفيه شالوم"، و"بكوع"، و"تعوز"، و"نحشون"، إضافة إلى إخلاء النصب التذكاري العسكري في "اللطرون"، وكذلك إخلاء الدير المجاور كإجراء احترازي. ​

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه في ظل اتساع رقعة الحرائق، تم إنشاء مركز قيادة ميداني في منطقة "إشتول"، بينما توجه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان إلى الموقع للاطلاع على سير عمليات مكافحة الحرائق. ​



وتُعد هذه الموجة من الحرائق واحدة من أخطر ما شهدته إسرائيل أخيرًا، وسط تحذيرات من امتدادها إلى مناطق إضافية بسبب الأحوال الجوية السيئة، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى إعلان حالة التأهب القصوى. ​

وفي ظل تصاعد الأزمة، أصدر وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، توجيهات إلى قيادة الجيش بنشر وحدات للمساعدة في جهود الإطفاء. وقال في بيان مقتضب: "نحن في حالة طوارئ وطنية، ويجب تجنيد كافة الإمكانيات لحماية الأرواح واحتواء النيران". ​

أرجعت سلطات الاحتلال أسباب اندلاع هذه الحرائق إلى ارتفاع درجات الحرارة المصحوبة برياح قوية، وهي ظروف مناخية ساهمت في انتشار النيران بسرعة في المناطق الجبلية والغابات. ​

وأصدرت وزارة حماية البيئة ووزارة الصحة الإسرائيلية تحذيرًا من تلوّث هواء مرتفع إلى مرتفع جدًا في جميع أنحاء البلاد، بسبب تركيزات عالية من الجسيمات القابلة للتنفس، نتيجة للمنخفض الخماسيني الذي يؤدي إلى نقل الغبار من جهة مصر إلى المنطقة، وهي ظاهرة لا علاقة لها بالحرائق المحيطة بالقدس وفي مناطق أخرى. ​

إجراءات الطوارئ: إخلاء بلدات وإغلاق طرق

نتيجة للحرائق، أُجبر السكان في عدة تجمعات على الإخلاء، بما في ذلك "نفيه شالوم"، و"بكوع"، و"تعوز"، و"نحشون"، إضافة إلى إخلاء النصب التذكاري العسكري في "اللطرون"، وكذلك إخلاء الدير المجاور كإجراء احترازي. ​

كما وُجهت تعليمات للشرطة بالاستعداد لاحتمال تنفيذ إخلاء إضافي في منطقة "مسيلات صهيون"؛ وأعلنت هيئة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية عن بدء عمليات إخلاء للمتنزهين من عدة حدائق تقع في المنطقة المهددة بالحرائق. ​

وأغلقت السلطات الإسرائيلية الطريق السريع رقم 1، الذي يُعد الشريان الرئيسي بين القدس وتل أبيب، داعية المواطنين إلى تجنب الاقتراب من المنطقة. ​

أيضًا، شملت الإغلاقات الطريق رقم 3 القريب، إضافة إلى الطرق رقم 65 و70 و85، بالتوازي مع تعليق حركة القطارات بين القدس وتل أبيب. ​

في ظل تصاعد الأزمة، أعلنت إسرائيل عن طلب المساعدة من عدة دول، بينها قبرص واليونان وكرواتيا وإيطاليا، للمساهمة في جهود إخماد الحرائق. ​

وكشفت قناة "كان" العبرية، أن السلطة الفلسطينية عرضت على الحكومة الإسرائيلية المساعدة في إطفاء الحرائق التي تقترب من المستوطنات في القدس، ولم ترد الحكومة الأخيرة على الاقتراح.