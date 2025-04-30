بلديَّة بيت لاهيا تطلق نداء استغاثة دوليّ: المدينة على شفا كارثة بيئيَّة وصحِّيَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أطلقت بلدية بيت لاهيا في شمال القطاع، نداء استغاثة عاجلاً إلى المؤسسات الدولية والإنسانية، مطالبةً بتدخل فوري لإنقاذ المدينة من كارثة بيئية وصحية وشيكة نتيجة انهيار البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وأكدت البلدية أن معظم آبار المياه ومضخات الصرف الصحي قد توقفت عن العمل بفعل انعدام الوقود وتدمير المرافق الحيوية، ما يهدد السكان بخطر انتشار الأمراض والأوبئة، خصوصاً مع غياب آليات النظافة والمبيدات لمكافحة حشرة البعوض.

ووجّهت البلدية نداءها إلى جهات دولية عدة، من بينها منظمة اليونيسف، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسلطة المياه الفلسطينية، مطالبةً بإدخال الوقود اللازم لتشغيل البنية التحتية، وتوفير قطع الغيار والزيوت للمضخات والمولدات.

كما طالبت البلدية، إدخال آليات ثقيلة لرفع الأنقاض وفتح الطرق، دعم جهود مكافحة انتشار الحشرات، إرسال فرق ميدانية لزيارة المدينة وتقييم احتياجات السكان.

وقالت البلدية، إن العديد من المنظمات الدولية تتجنب العمل داخل بيت لاهيا بذريعة أنها "منطقة خطر"، ما فاقم من عزلة المدينة وعمّق معاناة أهلها.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير مختلف سبل تسيير شؤون الحياة في قطاع غزة، ويكرر استهداف الآليات والمعدات الثقيلة كي يحرم البلديات من تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.

وبحسب مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، فإن "الاحتلال يستهدف بشكل ممنهج كافة مقومات الحياة، ويقصف مرافق البلديات، وقد ألحق ضرراً كبيراً بعمل البلديات من خلال تدمير العديد من الآليات والجرافات بأنواعها المختلفة، وتدمير المكاتب الإدارية، وخدمات البنية التحتية، ما أدى إلى توقف بعض الخدمات الأساسية".

وتواصل إسرائيل منذ نحو شهرين منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ أوقفت في 2 مارس/ آذار الماضي، عبور المساعدات من معابر كرم أبو سالم، وإيريز، وزيكيم، ما أدى إلى توقف دخول المواد الإغاثية والوقود بشكل كامل.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ ذلك التاريخ جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين