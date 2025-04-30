بينما تُقصف غزة.. صادرات الأسمنت المصري إلى (إسرائيل) تبلغ ذروتها

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت بيانات رسمية إسرائيلية ومصرية، عن تسجيل صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل أعلى معدلاتها منذ بدء التبادل التجاري بين البلدين، وذلك خلال فترة الحرب الإسرائيلية على غزة، الممتدة من أكتوبر 2023 حتى فبراير 2025.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء والمجلس التصديري لمواد البناء في مصر، حصل عليها موقع عربي بوست، بلغت قيمة الصادرات المصرية من الأسمنت نحو 223.3 مليون دولار خلال تلك الفترة، مقارنة بـ17.1 مليون دولار فقط في الـ17 شهراً التي سبقت الحرب، ما يعني تضاعفها 13 مرة.

استفادت القاهرة من توقف أنقرة عن تصدير الأسمنت إلى إسرائيل في أبريل 2024، احتجاجاً على الحرب، فصعدت صادرات مصر من الأسمنت بمعدل شهري بلغ في المتوسط 20.4 مليون دولار بعد القرار التركي، مقارنة بـ2.6 مليون دولار قبله، أي بزيادة نسبتها 660%.

وتعد مصر حالياً من أبرز مورّدي الأسمنت لإسرائيل، إلى جانب قبرص واليونان، حيث أعلن رئيس ميناء أشدود الإسرائيلي، أن 25% من الأسمنت المتوفر حالياً في إسرائيل مصدره مصر.

ورغم وجود تباين بين الإحصاءات المصرية والإسرائيلية، تشير البيانات إلى أن عام 2024 شهد أعلى صادرات مصرية من الأسمنت لإسرائيل على الإطلاق، ما جعلها رابع أكبر دولة تصدّر لها القاهرة هذا المنتج، في وقت تشهد فيه غزة دماراً واسعاً نتيجة القصف الإسرائيلي.

المصدر / عربي بوست