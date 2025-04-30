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أوكسفام: غزة بحاجة إلى وقف إطلاق نار دائم ووصول إنساني غير مقيد

30 ابريل 2025 . الساعة 14:26 بتوقيت القدس
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غزة بحاجة إلى وقف إطلاق نار دائم ووصول إنساني غير مقيد

أكدت منظمة "أوكسفام" أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ازدادت صعوبة بشكل كبير منذ 2 مارس/آذار 2023، مشيرة إلى أن المخازن التي تحتوي على المواد الغذائية والمستلزمات الإنسانية قد نفدت تمامًا.

وفي تصريحات لمديرة السياسات في أوكسفام للجزيرة، الأربعاء، قالت إن القصف المستمر والتهجير القسري للمواطنين أديا إلى تفاقم الأزمة، مما أسفر عن كارثة إنسانية في القطاع.

وأضافت أن الأطفال في غزة يعانون من سوء التغذية الشديد، مما يتسبب في وفاة العديد منهم.

ودعت منظمة أوكسفام إلى وقف إطلاق نار دائم وفوري في غزة، بالإضافة إلى فتح ممرات إنسانية غير مقيدة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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