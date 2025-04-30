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الصِّحَّة بغزَّة: 35 شهيدًا و 109 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

30 ابريل 2025 . الساعة 12:29 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 35 شهيدًا و 109 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لحصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 

وقالت وزارة الصحة، إنّ 35 شهيدًا و 109 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,308 شهداء، و 5,973 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,400 شهيد و 118,014 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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