حرائق ضخمة في جبال غرب القدس المحتلة

اندلعت حرائق ضخمة، الأربعاء، في جبال غرب القدس المحتلة، ما استدعى سلطات الاحتلال لاستقدام مروحيات للسيطرة عليها.

وتوجهت سلطات الاحتلال بطلب رسمي للحصول على مساعدات دولية لدعم عمليات الإطفاء، بحسب تقارير إسرائيلية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، أمرت سلطات الاحتلال بإخلاء بعض المستوطنات في القدس المحتلة جراء اندلاع الحرائق.

ووفق وسائل الاعلام ذاتها استدعت سلطات الاحتلال 50 طاقم إطفاء و12 طائرة لإخماد حرائق ضخمة في جبال غرب القدس.

وذكرت القناة 12 العبرية أن 12 إسرائيليًا يتلقون العلاج من إصابات طفيفة جراء استنشاق الدخان. تم رفع مستوى التأهب إلى أعلى مستوى.

ونقلت عن المتحدث باسم "سلطة الإطفاء والإنقاذ"، قوله "إن الرياح القوية تُسهم في انتشار النيران بسرعة"، لافتًا إلى إعلان حالة الطوارئ في المنطقة.

وتم الإعلان عن تجنيد شامل لطواقم الإطفاء والإنقاذ في أعقاب انتشار النيران، كما أقيمت غرفة عمليات في اللطرون لمتابعة الأوضاع.

المصدر / فلسطين أون لاين