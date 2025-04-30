"القومي الإسرائيلي": لواء "غولاني" تكبّد أعلى خسائر بشرية خلال الحرب

أعلن معهد الأمن القومي الإسرائيلي أن لواء "غولاني"، أحد ألوية النخبة في جيش الاحتلال، سجّل أعلى عدد من القتلى خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، حيث بلغ عدد القتلى في صفوفه 109 جنود.

وأوضح المعهد في بيان له، الأربعاء، أن 73 من "غولاني" لقوا مصرعهم في يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما كانت الكتيبتان 13 و51 من اللواء متمركزتين في قطاع غزة مع اندلاع القتال.

وأظهرت البيانات أن ثلثي القتلى الإسرائيليين في الحرب ينتمون إلى القوات النظامية، في حين شكل جنود الاحتياط الثلث المتبقي.

وتشير هذه الأرقام إلى حجم الخسائر غير المسبوقة التي تعرّض لها لواء "غولاني"، المروج له باللواء الأول والنخبوي على يد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي لا تزال تقاتل رغم إمكانياتها التي لا تقارن مع جيش الاحتلال وذلك بعد مرور أكثر من عام ونصف على الحرب الدموية.

المصدر / فلسطين أون لاين