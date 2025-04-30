فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أوكسفام: غزة بحاجة إلى وقف إطلاق نار دائم ووصول إنساني غير مقيد

"الإحصاء": معدلات البطالة في غزَّة وصلت إلى 68% خلال عام 2024

(إسرائيل) تهاجم موقعاً بريف دمشق بدعوى حماية الدروز

حرائق ضخمة في جبال غرب القدس المحتلة

قصفٌ للخيام ومجازر لا تتوقَّف.. تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

العدل الدَّولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات الاحتلال تجاه المنظمات الأمميَّة بفلسطين

"المنظمات الأهلية": التكايا الموجودة في القطاع ستغلق بغضون أسبوع

مؤسسات تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال

"القومي الإسرائيلي": لواء "غولاني" تكبّد أعلى خسائر بشرية خلال الحرب

قرار بتشريح جثمان الأسير الشَّهيد مصعب عديلي

قرار بتشريح جثمان الأسير الشَّهيد مصعب عديلي

30 ابريل 2025 . الساعة 12:03 بتوقيت القدس
...
قرار بتشريح جثمان الأسير الشَّهيد مصعب عديلي

أصدرت محكمة الصلح التابعة للاحتلال في بئر السبع قراراً بإجراء تشريح لجثمان الأسير الشهيد مصعب عديلي (20 عاماً) من نابلس، الذي ارتقى في 17/4/2025، قبل أيام من موعد الإفراج عنه.  

وجاء قرار التشريح خلال جلسة عقدت صباح اليوم الأربعاء، في المحكمة بعد تقديم طلب للتحقيق في ظروف استشهاده.  

يُذكر أنّ الشهيد عديلي اعتقل في 22/3/2024، وصدر بحقه حكماً بالسّجن الفعلي لمدة عام وشهر.  

ويعتبر الشهيد عديلي واحد من بين 65 أسيراً استشهدوا في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة وهم فقط المعلومة هوياتهم.  

ويشار إلى أنّ الاحتلال يواصل احتجاز جثامين (74) شهيدا من شهداء الحركة الأسيرة.

ويبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 300 شهيد منذ عام 1967، بينهم 63 استشهدوا في ظل حرب الإبادة، مع استمرار إخفاء هويات غالبية شهداء معتقلي غزة الذين ارتقوا في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

وفق مؤسسات الأسرى فإن من بين شهداء السجون الطفل وليد أحمد (17 عاما) والذي أعلن عن استشهاده في 24 مارس/آذار الماضي "بعد جريمة مركبة نفّذت بحقّه في سجن مجدو، وشكّلت جريمة التجويع السبب المركزي التي أدت إلى استشهاده" وفق تلك المؤسسات.

المصدر / فلسطين أون لاين+ مكتب إعلام الأسرى
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الشهداء من الأسرى المرضى #طوفان الأقصى #مصعب عديلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة