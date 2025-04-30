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بالفيديو مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوَّات الاحتلال

30 ابريل 2025 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوَّات الاحتلال

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر صحفية، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى، الرامية لهدم المسجد وإقامة "الهيكل" المزعوم.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت لانتهاكات واقتحامات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال في محاولة لتغيير الواقع القائم فيه. 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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