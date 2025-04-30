ترامب يحتفل.. و"وول ستريت" تنزف: خسائر بالمليارات في أول 100 يوم

في الوقت الذي احتفل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمرور 100 يوم على ولايته الرئاسية الثانية، جاءت الأرقام الاقتصادية لتوجه له صفعة قاسية، إذ سجلت سوق الأسهم الأمريكية أسوأ أداء لها في بداية ولاية رئاسية منذ نصف قرن.

ورغم تجمع انتخابي حاشد في ميشيغان، حاول فيه ترامب إبراز إنجازاته في ملف الهجرة، إلا أن مؤشرات "وول ستريت" لم تكن على الموعد، إذ تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 7.27% منذ تنصيبه، وسط خسائر سوقية تجاوزت 3.66 تريليونات دولار، بحسب بيانات "ستاندرد آند بورز داو جونز".

التفاؤل تلاشى سريعًا

البداية كانت واعدة بعد إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر، حيث راهن المستثمرون على سياسات داعمة للأعمال، لكن الحروب التجارية وفرض الرسوم الجمركية قلبت المعادلة، وأغرقت الأسواق في دوامة من التقلب والقلق.

"الغموض بشأن السياسة التجارية وتراجع الاقتصاد العالمي يُنذر بتحديات أكبر"، وفقًا لما قاله جوناس جولترمان من "كابيتال إيكونوميكس".

مؤشرات حمراء رغم مكاسب عابرة

في حين صعد مؤشر "داو جونز" 300 نقطة يوم الثلاثاء الماضي، فإن ذلك لم يكن كافيًا لإنقاذ صورة السوق. ووفقًا للمحللين، فإن أداء أول 100 يوم لترامب يُعد ثالث أسوأ أداء رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة بعد ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.

التكنولوجيا تخسر... والذهب يربح

أسهم عمالقة التكنولوجيا كانت من بين أبرز الخاسرين:

آبل: -15.66%

تسلا: -27.7%

إنفيديا: -18.8%

أمازون: -14.6%

في المقابل، تألقت أسهم الذهب والتبغ، حيث قفز سهم "نيومونت" لتعدين الذهب بنسبة 42.3%، و"فيليب موريس" بـ41.47%. أما المفاجأة فكانت "بالانتير" التي قفزت 53.48%، متصدّرة مؤشر S&P 500.

الذهب يتألق... والسندات تخذل

في مشهد نادر، لم تعد سندات الخزانة الأمريكية ملاذًا آمنًا، بعدما فضل المستثمرون بيعها بدلًا من شرائها. وفي المقابل، قفز الذهب بنسبة تقارب 26% منذ بداية العام، متجاوزًا حاجز 3500 دولار للأوقية لفترة وجيزة.

الدولار يضعف... والأسواق العالمية تتفوق

فقد مؤشر الدولار أكثر من 8% من قيمته هذا العام، بينما ارتفع اليورو أمامه بنسبة 9%. الأسواق العالمية من جهتها تفوقت، مع صعود "داكس" الألماني بـ12.6%، و"هانغ سنغ" في هونغ كونغ بـ9.7%.

مؤشر الخوف يقفز

قفز مؤشر "VIX" للتقلبات إلى 52 نقطة في أبريل، وهو مستوى لم يُسجَّل إلا خلال الأزمات الكبرى كجائحة كورونا وأزمة 2008، مما يعكس توترًا عميقًا في مزاج المستثمرين.

المصدر / وكالات