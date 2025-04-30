السجن 18 شهرًا لآسي حوراني على خلفية مشاركته في "هبة الكرامة"

أصدرت المحكمة المركزية التابعة لسلطات الاحتلال في حيفا، صباح الأربعاء، حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 18 شهرًا على المواطن آسي حوراني (53 عامًا) من مدينة عكا، وذلك بسبب المشاركة في أحداث "هبة الكرامة" التي شهدتها مناطق فلسطين المحتلة، في أيار/ مايو من العام 2021. وشمل القرار القضائي احتساب الفترة التي قضاها المتهم في السجن خلال مراحل التحقيق والاعتقال الأولى، قبل نقله إلى الحبس المنزلي.

كما قررت محكمة الاحتلال فرض غرامة مالية على حوراني بقيمة 10 آلاف شيكل، ضمن العقوبات المرافقة للحكم.

وكان حوراني قد سلّم نفسه بتاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2022، حيث بقي قيد الاعتقال حتى 29 أيار/ مايو 2023، ثم جرى تحويله إلى الحبس المنزلي مع قرار بإبعاده عن مدينته عكا.

وتعود خلفية القضية إلى أحداث أيار/ مايو 2021، حيث قدّمت نيابة الاحتلال في 18 كانون الثاني/ يناير 2023 لائحة اتهام ضد حوراني، تضمنت عدة تهم من بينها: محاولة قتل مستوطن يهودي، وتحطيم كاميرات مراقبة، وإشعال حرائق، ورشق حجارة، خلال المواجهات التي شهدتها مدينة عكا في تلك الفترة.

وفي تطور لافت خلال مجريات المحاكمة، تمكن المحامي ماهر تلحمي، الموكل بالدفاع عن حوراني، من إقناع المحكمة بشطب تهمة "الإرهاب" من ملف القضية، ما اعتبر تطورًا جوهريًا أسهم في تخفيف الحكم الصادر بحق موكله.

المصدر / فلسطين أون لاين