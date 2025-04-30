تردِّي الوضع الصحي للأسير الصَّحفي علي سمودي في سجون الاحتلال

أكدت مصادر عائلية، اليوم الأربعاء، أنّ الأسير الصحفي علي سمودي يمكث في إحدى المستشفيات التابعة للاحتلال بسبب تردي وضعه الصحي بعد اعتقاله أمس من منزله في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت المصادر، إنّ الوضع الصحي للصحفي علي سمودي تردّى بشكل سريع بعد اعتقاله فجر أمس الثلاثاء من جنين، مشيرةً إلى أنه يمكث الآن في إحدى المستشفيات التابعة للاحتلال، وسيتم عرضه على المحكمة الثلاثاء القادم.

وأمس الثلاثاء، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي الفلسطيني علي السمودي من منزله في مدينة جنين.

وأفاد مواطنون بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل السمودي في حي الزهراء وعبثت بمحتوياته وحطمت بعض مقتنياته، ثم اقتادته مقيد المعصمين ونقلته إلى جهة مجهولة.

يذكر أن الصحفي علي السمودي يقوم بتغطية الأحداث والتطورات في جنين وسبق له أن أصيب عدة مرات بنيران الاحتلال، وكان أخطرها عندما قتلت قوات الاحتلال الزميلة شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/أيار 2022، حيث كان مع زملاء آخرين برفقتها خلال تغطية توغل عسكري إٍسرائيلي لمخيم جنين.

ويتعرض الصحفيون الفلسطينيون لانتهاكات متكررة من قوات الاحتلال خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة واقتحاماتها للضفة الغربية، ووفقا لنقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهد 15 صحفيا فلسطينيا بنيران الاحتلال خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأكدت النقابة أن الاحتلال الإسرائيلي "دّمر 12 منزلا للصحفيين بالصواريخ والقذائف، وأصاب 11 بإصابات دامية".

ووثق تقرير أصدرته "لجنة الحريات" التابعة للنقابة "15 حالة اعتقال طالت صحفيين من منازلهم أو خلال عملهم الميداني، ولا يزال بعضهم قيد الاحتجاز، بينما أفرج عن آخرين بعد أيام أو ساعات.

المصدر / فلسطين أون لاين