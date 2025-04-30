مستوطنون يعتدون على أراضي الفلسطينيين في مسافر يطا

أقدم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، على إطلاق عشرات رؤوس المواشي داخل أراض فلسطينية مزروعة في مسافر يطا جنوب الخليل، وتخريب المزروعات.

وبينت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، أن مستوطنين أطلقوا مواشيهم في أرض مزروعة بأشجار مثمرة تعود للمواطن أحمد إسماعيل أبو عرام، في منطقة خربة الحلاوة جنوب الخليل، ما أدى إلى تخريب واسع في الأشجار والمحاصيل.

وأوضحت البيدر في بيان لها، أن المستوطنين قاموا أيضًا بتخريب السياج المحيط بالأرض الزراعية، في اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق سكان مسافر يطا، في محاولة للضغط عليهم ودفعهم إلى ترك أراضيهم.

المصدر / وكالات