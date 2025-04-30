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الجبهة الداخلية تحذر من رسائل مشبوهة تستهدف المواطنين عبر واتساب

30 ابريل 2025 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
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الجبهة الداخلية تحذر من رسائل مشبوهة تستهدف المواطنين عبر واتساب

حذرت الجبهة الداخلية الفلسطينية، من رسائل نصية مشبوهة يرسلها الاحتلال الإسرائيلي عبر أرقام وهمية. 

وأوضحت الجبهة في بيان لها، أن هذه الرسائل تتضمن نبرة ودّ خادعة وتدعو للتواصل عبر تطبيق "واتساب"، مؤكدة أن هذه الرسائل ما هي إلا فخ استخباراتي خطير يهدف إلى اختراق المجتمع الفلسطيني واستدراج المستهدفين للتخابر أو الوقوع تحت الابتزاز والمراقبة.

وشددت الجبهة الداخلية على ضرورة عدم الرد أو التفاعل مع هذه الرسائل المشبوهة بأي شكل من الأشكال، وعدم الاتصال بالأرقام المرفقة أو فتح أي روابط.

كما دعت إلى عدم إعادة نشر أو تداول هذه الرسائل، مؤكدة أن الترويج لها يخدم أهداف الاحتلال.

واختتمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن التفاعل مع الاحتلال خيانة، وأن التهاون في هذا الأمر قد يكلف الأرواح. ودعت المواطنين إلى متابعة قناتها الرسمية للحصول على آخر المستجدات والتوجيهات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجبهة الداخلية #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #رسائل مشبوهة #طوفان الأقصى

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