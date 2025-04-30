موجة خماسينية سريعة ترفع درجات الحرارة اليوم.. وأمطار محلية في بعض المناطق  

تشهد البلاد اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، موجة خماسينية سريعة تؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة، مع طقس حارٍّ وسماء غائمة، ورياح محملة بالغبار تزداد تدريجياً. وتتزامن هذه الموجة مع فرصة لهطول زخات مطر محلية في مناطق محدودة.

من المتوقع أن تبدأ الانفراجة مساء الأربعاء وفجر الخميس، حيث تتراجع الموجة الخماسينية ويحلُّ هواء لطيف ورطب بشكل تدريجي، مع استمرار فرصة أمطار خفيفة حتى ظهر الخميس.

توقعات الخميس حتى الأحد:

- الخميس: انخفاض ملحوظ في الحرارة مع أجواء لطيفة وأمطار خفيفة متفرقة.

- الجمعة والسبت والأحد: طقس ربيعي معتدل، مع غيوم جزئية وأمطار خفيفة على فترات متباعدة في مناطق محدودة.

- الليالي: تصبح باردة نسبياً بدءاً من ليل الخميس، خاصة في المناطق الجبلية.

