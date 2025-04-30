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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025

30 ابريل 2025 . الساعة 09:22 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025،  ارتفاعاً كبيراً على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها بحدود 10 درجات، بسبب تأثرها بمنخفض جوي خماسيني سريع.

تتوقع الأرصاد الجوية تغطية السماء تدريجياً بالسحب المتوسطة والعالية، مع ارتفاع ملحوظ في تركيزات الغبار خلال النهار، وسط طقس حار ورياح نشطة قد تُحفز سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق.

ومع دخول ساعات المساء والليل، تشهد الأجواء انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة وزيادة فرص هطول الأمطار (بمشيئة الله) بشكل متفرق، إلى جانب تراجع الأجواء المغبرة وتحسُّن الرؤية، فيما تتحول الرياح إلى اتجاه غربي نشط.  

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد فرصة سانحة لسقوط زخات من الأمطار المحلية المتفرقة.

- الأجواء نهاراً: حارة ومغبرة تدريجياً.

- الأجواء ليلًا: باردة نسبياً.

- سرعة الرياح: نشطة بشكل ملحوظ.

والله تعالى أعلى وأعلم.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #الحالة الجوية

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