"تراحم" تطلق منصة إلكترونية لكفالة أيتام غزة مباشرة وتوفير الدعم الشامل

أطلقت مبادرة "تراحم" الإنسانية منصة إلكترونية مبتكرة تهدف إلى ربط الكفلاء من جميع أنحاء العالم بشكل مباشر بالأيتام المتضررين من الحرب في قطاع غزة.

تأتي هذه المبادرة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها الأطفال في غزة، حيث تشير تقارير اليونيسف إلى وجود أكثر من 17,000 يتيم حتى يناير 2024.

رؤية "تراحم" لرعاية شاملة:

تسعى مبادرة "تراحم" إلى تقديم رعاية متكاملة للأيتام في غزة، تتجاوز المساعدات المادية لتشمل توفير الغذاء والملبس، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي الضروري، وضمان فرص التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى العمل على ترميم منازل الأيتام التي تضررت.

الكفالة المباشرة بشفافية تامة:

تتميز مبادرة "تراحم" بنظام الكفالة المباشرة الذي يلغي الحاجة إلى وسطاء. فمن خلال المنصة الإلكترونية الشفافة، يتمكن الكافل من اختيار اليتيم الذي يرغب في دعمه شخصيًا، ومتابعة احتياجاته وتطورات وضعه باستمرار. تعرض المنصة صورًا للأطفال وملفات تعريفية شاملة لكل منهم، مما يتيح للكفيل اتخاذ قرار مستنير.

مميزات المنصة الإلكترونية التفاعلية:

توفر المنصة الإلكترونية الجديدة لمبادرة "تراحم" مجموعة من الخصائص الهامة، تشمل:

- استعراض سهل لملفات تعريف الأيتام: تصفح ملفات الأيتام المتاحين للكفالة بسهولة ويسر.

- معلومات تفصيلية وواقعية: الحصول على معلومات شاملة حول كل طفل وظروفه المعيشية.

- عملية كفالة وتبرع آمنة: تسهيل عملية الكفالة والتبرع عبر وسائل دفع إلكترونية مؤمنة.

- تواصل مباشر وفعال: إمكانية التواصل المباشر والدائم بين الكافل واليتيم أو ولي أمره بعد الفترة الأولية.

أهمية الكفالة في الوضع الإنساني الراهن:

تأتي هذه المبادرة في وقت بالغ الأهمية، حيث يعاني آلاف الأطفال في غزة من فقدان أحبائهم ويواجهون صعوبات جمة في الحصول على أبسط مقومات الحياة الكريمة. إن كفالة اليتيم في هذا السياق تمثل أكثر من مجرد مساعدة مالية؛ إنها بادرة إنسانية تبعث الأمل وتساهم في التخفيف من آثار الحرب المدمرة.

واستشهادًا بالحديث النبوي الشريف الذي يؤكد على عظيم فضل كفالة اليتيم: قال النبي محمد ﷺ: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا"، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما.

دعوة للمساهمة في بناء مستقبل أطفال غزة:

تدعو مبادرة "تراحم" جميع الأفراد والمؤسسات في العالم العربي والإسلامي، وكل من يحمل قيم التضامن الإنساني، إلى المسارعة بكفالة الأيتام والمساهمة الفعالة في إعادة بناء مستقبل مشرق لأطفال غزة الذين فقدوا الكثير.

خطوات بسيطة لكفالة يتيم عبر "تراحم":

يمكن للراغبين في تقديم الدعم وكفالة يتيم من غزة اتباع الخطوات التالية:

- زيارة الموقع الرسمي: الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمبادرة عبر الرابط، اضغط هنا

- اختيار اليتيم: تصفح ملفات الأيتام المعروضة واختيار الطفل الذي ترغب في كفالته.

- التسجيل والدفع: تعبئة نموذج التسجيل الخاص بالكفيل وإتمام عملية الدفع الآمنة.

- التواصل والدعم: البدء في التواصل مع اليتيم أو ولي أمره وتقديم الدعم المادي والمعنوي اللازم.

التزام "تراحم" بالشفافية والمتابعة:

تلتزم مبادرة "تراحم" بضمان مصداقية الكفيل واستمرارية دعمه على المدى الطويل. وكتدبير أولي لضمان ذلك، تتولى المنظمة خلال الشهرين الأولين من الكفالة مسؤولية استلام التبرعات وتسليمها مباشرة إلى عائلات الأيتام في غزة. وبعد هذه الفترة، يُتاح التواصل المباشر بين الكافل وولي أمر اليتيم.

تهدف هذه العملية إلى التأكد من جدية الكفيل مع ضمان استمرار دعم وإشراف "تراحم". الحد الأدنى لمبلغ الكفالة هو 100 دولار أمريكي شهريًا، ويتم توثيق كل عملية تسليم بالصور أو مقاطع الفيديو أو بأي طريقة أخرى يفضلها الكفيل لضمان الشفافية الكاملة.

المصدر / فلسطين أون لاين