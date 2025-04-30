اعتقالات واسعة في الخليل وطولكرم ومقاومون يفجِّرون عبوة شرق نابلس

تصدى مقاومون فلسطينيون فجر اليوم الأربعاء، لاقتحام قوات الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة نابلس، تزامنا مع تجدد المداهمات والاعتقالات الإسرائيلية في مناطق عدة بالضفة الغربية.

وداهمت قوات الاحتلال أحد المنازل في منطقة بلاطة البلد شرق مدينة نابلس، فيما تمكن مقاومون من تفجير عبوة ناسفة بجنود وآليات الاحتلال في المنطقة.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قرية واد فوكين غرب بيت لحم، وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وعرف من بينها منزل المواطن حسن محمد حسن مناصرة.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية شابين بعد مداهمة مقهى في ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، إلى جانب اعتقال عدد من المواطنين من بلدة عنبتا، عُرف منهم: محمد إسلام أبو ريا وسند المصري وأسامة نعمان المجلي وحسام بلبيسي.

وفي سياق متصل، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من جدار الفصل العنصري المقام على أراضي بلدة زيتا شمال طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة مواطن من سكان بلدة دير الغصون شمال طولكرم برصاص قوات الاحتلال في قدميه، أثناء تواجده قرب الجدار في زيتا، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، حيث وصفت حالته بالمستقرة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر طاهر نوفل من منزله في حي النقار، إضافة إلى اعتقال المواطن وسام نصورة بعد اقتحام منزله في المدينة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 23 مواطنًا من بلدة الطبقة جنوب الخليل، بعد اقتحام البلدة، وشنت حملة مداهمات وعمليات تحقيق ميدانية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي في البلدة، دون التبليغ عن إصابات، كما أزال جنود الاحتلال أعلام فلسطين التي كانت معلقة في البلدة، إضافة إلى تعليق منشورات تحذيرية وتحريضية.

كما أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري المقام عند شارع الشهداء وسط مدينة الخليل ومنعت الأهالي من الدخول أو الخروج.

المصدر / وكالات