قصفٌ للخيام ومجازر لا تتوقَّف.. تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي، مخلفةً آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، في انتهاك واضح لكافة الاتفاقيات ومواثيق حماية حقوق الإنسان.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,308 شهداء، و 5,973 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,400 شهيد و 118,014 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنّ "إسرائيل" تمنع دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات التجارية إلى غزة منذ نحو شهرين.

وأوضح أنّ منع دخول هذه الإمدادات يحرم أكثر من مليوني شخص من الإغاثة المنقذة للحياة، مؤكدًا أن المساعدات الإنسانية حق غير قابل للتفاوض.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق، مرتكبًا سلسلة مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

أُصيب 4 مواطنين، ظهر اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بشارع العشرين وسط مخيم النصيرات.

استشهد مواطن وطفلته جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة “أبو جريبان” قرب مدرسة السوارحة جنوب غربي مخيم النصيرات، والشهيدان هما محمود أبو جريبان وطفلته.

كما ارتقى 3 شهداء إثر قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "حمدان" في مخيم 2 بالنصيرات، وهم: بهاء محمد حمدان، فاطمة محمد حمدان، وميس محمد حمدان.

وأصيب مواطن في قصف "إسرائيلي" استهدف شقة سكنية تعود لعائلة “أبو حسنين” في حي بشارة بمدينة دير البلح.

كما ارتقى 3 شهداء في استهداف الاحتلال شقة سكنية بالمخيم الجديد شمالي النصيرات، وهم: أحمد أحمد، وزوجته، وطفلته.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب عبد الرحمن محمد عوني عوض متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوع نتيجة قصف إسرائيلي استهدف بلوك (1) في مخيم البريج.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها باتجاه المناطق الشمالية من القطاع، بالتزامن مع قصفها للمناطق الشرقية من القطاع.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة البنا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء شهيد وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلاً في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وارتقى 6 شهداء جراء قصف مسيرة الاحتلال لخيام النازحين في شارع الإسطبل بمنطقة المواصي شمال غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين