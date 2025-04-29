ظرف مشبوه يصل مكتب نتنياهو بعد حادث سير لموكبه في القدس

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت صحيفة "معاريف" العبرية، أن ظرفًا مشبوهًا وصل إلى مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد تعرض موكبه لحادث سير في القدس.

وبحسب ما أورد موقع "واللا" الإلكترونيّ، نقلا عن مصادر حكوميّة، فإنه "تم اتخاذ إجراءات المواد الخطرة التي يتم اتباعها، عند وصول أي ظرف مشبوه، والتي تتضمّن إرسال خبراء متفجرات، لفحص الظرف، وإغلاق مداخل المكتب".

وكان موكب نتنياهو قد تعرض لحادث سير في منطقة القدس، ما دفع السلطات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات احترازية، بما في ذلك فحص الظرف المشبوه الذي تم العثور عليه بعد الحادث.

ولفتت التقارير الإسرائيلية إلى أن "إحدى مركبات الموكب، اصطدمت بدراجة نارية قرب مكتب نتنياهو بالقدس"؛ وذكرت أن حادث الطرق، لم يسفر عن إصابة أشخاص.

وفتحت الشرطة تحقيقا بأسباب الحادث.