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الصحة بغزة تُطلق رابطاً لتوثيق حالات الوفاة الناتجة عن الحصار والعدوان

29 ابريل 2025 . الساعة 20:28 بتوقيت القدس
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الصحة بغزة تُطلق رابطاً لتوثيق الوفيات الناتجة عن الحصار والعدوان
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إطلاق رابط خاص لتلقي بلاغات عن حالات الوفيات غير المباشرة، التي نتجت عن الظروف الصعبة التي أفرزتها الحرب والحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وبحسب إعلان الصحة، فإن الفئات المستهدفة للتبليغ، هي كالتالي:

1. مرضى الأورام الذين توفوا بسبب انقطاع العلاج أو الأدوية. 
2. مرضى الغسيل الكلوي الذين توفوا نتيجة افتقارهم للخدمات الصحية اثناء الحرب. 
3. المرضى الذين مُنعوا من السفر للعلاج بسبب إغلاق المعابر. 
4. وفيات الأطفال نتيجة سوء التغذية الناجم عن الحصار ونقص الإمدادات. 
5. وفيات الأطفال بسبب البرد وانعدام وسائل التدفئة الآمنة. 
6. وفيات بسبب نقص الرعاية الصحية والعلاج . 
7. وفيات نتيجة الاختناق . 

🗒️كيفية التبليغ: 

▪️يُرجى تعبئة النموذج الإلكتروني👇
 اضغط هنا 

▪️سيتم ترشيح كافة التبليغات من خلال رسائل نصية للعرض على لجنة مختصة للنظر في الطلبات. 

▪️سيتم دراسة كل تبليغ عن الوفيات غير المباشرة بعناية من قبل اللجنة وتوثيقه رسمياً. 

▪️ملاحظة: سيتم التعامل مع جميع البيانات بسرية تامة، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

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#قطاع غزة #غزة

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