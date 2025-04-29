"سرايا القدس" تعرض مشاهد لاستهداف منزل تحصّن به جنود في حي التفاح

متابعة/ فلسطين أون لاين

بثت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مشاهد من استهداف مقاتليها منزلا يتحصن فيه جنود الجيش الإسرائيلي بصاروخ موجه في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأظهر المقطع المصور، مشاهد من "إطلاق مجاهدي سرايا القدس صاروخ 107 موجه تجاه جنود العدو المتحصنيين داخل أحد المنازل بحي التفاح شرق مدينة غزة ضمن معركة طوفان الأقصى".

وكانت "سرايا القدس" قد أعلنت يوم السبت الماضي، أنها "استهدفت بصاروخ موجه ثكنة عسكرية على منزل يتواجد به عدد من جنود العدو الصهيوني شرق حي التفاح بمدينة غزة".

وتستمر فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في مناطق عديدة من قطاع غزة بعد استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، عقب توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

وفي آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، أكشف الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر (2023) وخلال الغزو البري لغزة ولبنان 850 عسكريا، بين ضباط وجنود.