الجبهة الداخلية تحذر من تطبيقات تجسس خبيثة تستهدف هواتف المواطنين بغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أصدرت الجبهة الداخلية الفلسطينية اليوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، تنويهًا أمنيًا عاجلاً للمواطنين بشأن انتشار تطبيقات "خدمية" مزيفة على متاجر التطبيقات المختلفة.

وأوضحت الجبهة أن هذه التطبيقات، التي تبدو في ظاهرها بريئة وتقدم خدمات متنوعة، تخفي في باطنها أدوات تجسس متطورة تستخدمها جهات معادية لاختراق الأجهزة وسرقة البيانات.

وشددت الجبهة الداخلية على ضرورة توخي الحذر الشديد عند تحميل التطبيقات، مؤكدة على أهمية الالتزام بالإرشادات التالية لضمان السلامة الرقمية:

* التحميل من مصادر موثوقة: يجب اقتصار تحميل التطبيقات على المتاجر الرسمية المعروفة والتحقق من هوية الناشر.

* مراجعة صلاحيات التطبيق: قبل تثبيت أي تطبيق، ينبغي الانتباه جيدًا إلى الصلاحيات التي يطلبها والتأكد من أنها منطقية وتتناسب مع وظيفة التطبيق. فمن غير المعقول مثلاً أن يطلب تطبيق لآلة حاسبة الوصول إلى موقعك الجغرافي أو كاميرا هاتفك.

* الحذف الفوري للتطبيقات المشبوهة: في حال الشك في أي تطبيق أو ملاحظة أنه يطلب صلاحيات غير ضرورية، يجب إزالته فورًا من الجهاز.

* إبلاغ الجهات المختصة: عند الاشتباه في أي نشاط تجسسي أو وجود تطبيقات مشبوهة، يرجى عدم التردد في إبلاغ الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

واختتمت الجبهة الداخلية الفلسطينية تنويهها بالتأكيد على أن "سلامتك الرقمية مسؤوليتك"، محذرة من منح العدو أي وسيلة لاختراق الأجهزة من خلال تطبيقات تبدو بريئة.

لمتابعة آخر المستجدات والتنبيهات الأمنية، يمكنكم الانضمام إلى قناة الجبهة الداخلية الفلسطينية الرسمية عبر الرابط، اضغط هنا https://t.me/jabha_d