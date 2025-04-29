جيش الاحتلال يكشف تفاصيل "مثيرةً" حول " كمين الشجاعية "

متابعة/ فلسطين أون لاين

يواصل الجيش الإسرائيلي التحقيق في تفاصيل الكمين المعقد الذي وقع عصر الجمعة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وأسفر عن مقتل جندي من وحدة "يمّاس" الخاصة، وضابط من سلاح المدرعات، في ما وُصف بأنه "الكمين الأصعب" منذ استئناف العمليات العسكرية قبل نحو شهر.

ووفقًا لما أفاد به المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يؤاف زيتون، فإن العملية بدأت صباح الجمعة، حين شرع الجيش في حملة عسكرية ضد حي الشجاعية، أحد أبرز معاقل حركة حماس في غزة. وفي ساعات الظهيرة، دخلت وحدة "يمّاس" في مهمة داخل الحي، لتفاجأ بإطلاق نار من خلية مسلحة خرجت من فتحة نفق، حيث أصيب جندي يحمل رشاشًا في مقدمة القوة برصاصة قاتلة في الرأس.

بعد هذه المواجهة، تصاعدت وتيرة الاشتباك، لتكشف عن كمين محكم أعدته حماس مسبقًا، من خلال شبكة أنفاق متعددة المستويات. خلال ساعتين وربع من المواجهات، ظهرت خمس خلايا فلسطينية مسلحة واحدة تلو الأخرى، مستخدمة صواريخ مضادة للدروع وأسلحة رشاشة، مستهدفة القوات المتقدمة ومسارات الإخلاء، ما أدى إلى مقتل ضابط آخر من سلاح المدرعات.

واستمرت المواجهات بإطلاق صاروخ رابع ونيران أسلحة خفيفة باتجاه القوات الإسرائيلية، مما أسفر عن إصابة جنديين إضافيين، في مشهد يعكس ضراوة المقاومة وتعقيد الميدان أمام القوات الإسرائيلية المتوغلة شرق غزة.

الجيش وصف ما جرى بأنه هجوم مدروس ومحكم، أظهر قدرة عالية لدى حماس على التخطيط والقيادة والسيطرة الميدانية، ما يطرح تساؤلات حول جاهزية القوات وقدرتها على مواجهة هذا النوع من الكمائن في قلب المناطق المدنية المعقدة.

وقد نقلت القناة 12 عن الجيش الإسرائيلي قوله إن عمليات إجلاء المصابين من حي الشجاعية الجمعة كانت معقدة واستمرت ساعتين وشهدت 5 اشتباكات.

كما ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أن قائد "لواء القدس" -لواء 16- بجيش الاحتلال أصيب بجراح خطرة خلال الاشتباكات مع المقاومة في حي الشجاعية بغزة أمس.

ويوم الجمعة قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، إن مقاتلي القسام يخوضون معارك بطولية، وينفذون كمائن محكمة، و"يتربصون بقوات العدو لإيقاعها في مقتلة محققة، بالمكان والتوقيت والطريقة التي يختارونها".

وأضاف أبوعبيدة، في تدوينات على تلغرام، أن بطولات المجاهدين في الميدان، من بيت حانون إلى رفح، مفخرة ومعجزة عسكرية، وحجة على كل شباب الأمة وقواها.