فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يُفرج عن 10 أسرى من قطاع غزَّة

الصِّحَّة بغزَّة: 51 شهيدًا و 113 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

جنوب أفريقيا أمام العدل الدَّوليَّة: غزَّة تحوَّلت إلى جحيم ويجب محاسبة "إسرائيل"

الجنائيَّة الدَّوليَّة تتحرك في صمت.. هل اقتربت ساعة محاسبة مجرمي الحرب "الإسرائيليين"؟

الأونروا: المُساعدات الإنسانية تفسد بسبب استمرار إغلاق الاحتلال للمعابر

ارتفاع آخر في أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 29 أبريل 2025

تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة.. قصفٌ متواصل ومجازر دامية في قطاع غزَّة

نتنياهو يسعى للسَّيطرة على (الشاباك) واستقالة بار تُشعل المعركة من جديد

توتُّرٌ في الكونغرس الأمريكي خلال زيارة بن غفير

العفو الدَّوليَّة: "إسرائيل" ترتكبُ إبادة جماعيَّة على الهواء مباشرة في غزَّة

الصِّحَّة بغزَّة: 51 شهيدًا و 113 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

29 ابريل 2025 . الساعة 14:31 بتوقيت القدس
...

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة .

وقالت وزارة الصحة، إنّ 51 شهيدًا (منهم 1 شهيد انتشال)، و 113 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ  24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,273 شهيدًا، 5,864 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 52,365 شهيدًا و 117,905 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
 
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة