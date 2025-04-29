الصِّحَّة بغزَّة: 51 شهيدًا و 113 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة .

وقالت وزارة الصحة، إنّ 51 شهيدًا (منهم 1 شهيد انتشال)، و 113 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,273 شهيدًا، 5,864 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 52,365 شهيدًا و 117,905 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.





المصدر / فلسطين أون لاين