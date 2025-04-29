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جنوب أفريقيا أمام العدل الدَّوليَّة: غزَّة تحوَّلت إلى جحيم ويجب محاسبة "إسرائيل"

29 ابريل 2025 . الساعة 14:19 بتوقيت القدس
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جنوب أفريقيا أمام العدل الدَّوليَّة: غزَّة تحوَّلت إلى جحيم ويجب محاسبة "إسرائيل"

قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن قطاع غزة تحول إلى جحيم، جرّاء تواصل حرب الإبادة "الإسرائيلية" على القطاع.

وأكد الوفد، أثناء جلسة اليوم الثلاثاء من جلسات الاستماع الخاصة بملف وجود الأمم المتحدة ومنظمات دولية داخل الأراضي المحتلة، أن "إسرائيل" تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.

وأشار إلى أن "إسرائيل" تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتضييق الخناق على الفلسطينيين.

وانطلقت أمس جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في الطلب المحال من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن التزامات "إسرائيل" بتمكين ودعم وجود منظمات الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة.

وأوضحت المحكمة في وقت سابق أن 40 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، وأعلنت أن جلسات الاستماع الشفوية ستستمر إلى الثاني من مايو/أيار المقبل.

وفي اليوم الأول تحدثت كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، ومن المقرر أن يشهد اليوم مداخلات لعدد من الوفود من بينها الجزائر والسعودية وبلجيكا وكولومبيا.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، قرارا يطلب رأيا استشاريا من العدل الدولية بشأن التزامات "إسرائيل" فيما يتعلق بوجود الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة وبأنشطتها.

المصدر / وكالات
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#جنوب أفريقيا #محكمة العدل الدولية #طوفان الأقصى

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