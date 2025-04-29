الجنائيَّة الدَّوليَّة تتحرك في صمت.. هل اقتربت ساعة محاسبة مجرمي الحرب "الإسرائيليين"؟

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قررت حظر نشر طلبات إصدار أوامر اعتقال جديدة، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لتوجيه اتهامات سرّية ضد مسؤولين "إسرائيليين" كبار، دون علمهم، إلا عند مغادرتهم البلاد، ووصولهم إلى دولة عضو في المحكمة.

وبحسب التقرير، فإن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، يقود هذه الخطوة بهدوء، في ظل مؤشرات على قرب صدور مذكرات توقيف بحق شخصيات بارزة، من بينها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكابهم جرائم حرب.

وتفيد المصادر بأن المحكمة أصدرت بعض مذكرات التوقيف خلف أبواب مغلقة، مع قرار قضائي بعدم إصدار تصريحات علنية، تجنباً لضغوط سياسية، خاصة بعد الهجوم الذي تعرض له خان عقب إعلان نوايا سابقة لمحاسبة قادة الاحتلال.

التحركات الأخيرة في لاهاي تأتي بالتزامن مع تنامي المطالب الفلسطينية والدولية بمحاسبة (إسرائيل) على جرائمها في غزة والضفة الغربية، ما يعزز الآمال الفلسطينية بأن المجتمع الدولي بدأ يتعامل بجدية مع ملفات المساءلة والعدالة.

المصدر / فلسطين أون لاين