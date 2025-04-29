فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يُفرج عن 10 أسرى من قطاع غزَّة

الصِّحَّة بغزَّة: 51 شهيدًا و 113 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

جنوب أفريقيا أمام العدل الدَّوليَّة: غزَّة تحوَّلت إلى جحيم ويجب محاسبة "إسرائيل"

الجنائيَّة الدَّوليَّة تتحرك في صمت.. هل اقتربت ساعة محاسبة مجرمي الحرب "الإسرائيليين"؟

الأونروا: المُساعدات الإنسانية تفسد بسبب استمرار إغلاق الاحتلال للمعابر

ارتفاع آخر في أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 29 أبريل 2025

تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة.. قصفٌ متواصل ومجازر دامية في قطاع غزَّة

نتنياهو يسعى للسَّيطرة على (الشاباك) واستقالة بار تُشعل المعركة من جديد

توتُّرٌ في الكونغرس الأمريكي خلال زيارة بن غفير

العفو الدَّوليَّة: "إسرائيل" ترتكبُ إبادة جماعيَّة على الهواء مباشرة في غزَّة

الجنائيَّة الدَّوليَّة تتحرك في صمت.. هل اقتربت ساعة محاسبة مجرمي الحرب "الإسرائيليين"؟

29 ابريل 2025 . الساعة 13:51 بتوقيت القدس
...
الجنائيَّة الدَّوليَّة تتحرك في صمت.. هل اقتربت ساعة محاسبة مجرمي الحرب "الإسرائيليين"؟

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قررت حظر نشر طلبات إصدار أوامر اعتقال جديدة، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لتوجيه اتهامات سرّية ضد مسؤولين "إسرائيليين" كبار، دون علمهم، إلا عند مغادرتهم البلاد، ووصولهم إلى دولة عضو في المحكمة.

وبحسب التقرير، فإن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، يقود هذه الخطوة بهدوء، في ظل مؤشرات على قرب صدور مذكرات توقيف بحق شخصيات بارزة، من بينها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكابهم جرائم حرب.

وتفيد المصادر بأن المحكمة أصدرت بعض مذكرات التوقيف خلف أبواب مغلقة، مع قرار قضائي بعدم إصدار تصريحات علنية، تجنباً لضغوط سياسية، خاصة بعد الهجوم الذي تعرض له خان عقب إعلان نوايا سابقة لمحاسبة قادة الاحتلال.

التحركات الأخيرة في لاهاي تأتي بالتزامن مع تنامي المطالب الفلسطينية والدولية بمحاسبة (إسرائيل) على جرائمها في غزة والضفة الغربية، ما يعزز الآمال الفلسطينية بأن المجتمع الدولي بدأ يتعامل بجدية مع ملفات المساءلة والعدالة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الجنائية الدولية #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة