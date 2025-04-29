أسيرة "إسرائيلية" سابقة تفضحُ أكاذيب "جيش الاحتلال": تُقاتلون للهجوم، لكن لم تقاتلوا للدِّفاع عنَّا!

في مقابلة بثتها القناة الإسرائيلية 13، اتهمت أربيل يهود الأسيرة الإسرائيلية التي تحررت في صفقة مع المقاومة، جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعجز، قائلة: إن الطائرات لم تكن حاضرة لحمايتنا في السابع من أكتوبر، يوم الهجوم، لكنها لم تتوقف عن القصف لاحقاً، معرضة حياتها وحياة باقي الأسرى الإسرائيليين للخطر.

وأضافت يهود: "كنتم تقاتلون للهجوم، لكن لم تقاتلوا للدفاع عنا في ذلك الصباح". وتابعت أن أصوات القصف الإسرائيلي كانت تُشعرها بالرعب أكثر مما كانت تطمئنها".

ورغم عرض المقابلة على الشاشات، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلّق، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية دون استراتيجية واضحة، بحسب تعبيرها.

يهود ختمت شهادتها بالقول إنها لن تبدأ الحداد على شقيقها الذي قُتل يوم الهجوم، ولن تشعر بالراحة النفسية حتى يعود جميع الأسرى، بمن فيهم شريكها الذي ما يزال محتجزاً في غزة.

تحليل عربي وفلسطيني:

هذه الشهادة، رغم تقديمها ضمن الإعلام "الإسرائيلي"، تكشف تناقضات داخلية في الخطاب السياسي والعسكري الإسرائيلي. فهي تؤكد ما طالما أكده الفلسطينيون: أن الاحتلال لا يبالي بأرواح المدنيين، ولا حتى بأمن مواطنيه عندما يتعارض ذلك مع أهدافه العسكرية. كما تطرح تساؤلاً أخلاقياً وسياسياً عن جدوى استمرار الحرب، التي لم تحقّق شيئاً سوى المزيد من الدمار والخسائر في الأرواح.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين