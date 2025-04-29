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توتُّرٌ في الكونغرس الأمريكي خلال زيارة بن غفير

29 ابريل 2025 . الساعة 11:14 بتوقيت القدس
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توتُّرٌ في الكونغرس الأمريكي خلال زيارة بن غفير

شهد مبنى الكونغرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، توتراً خلال زيارة ما يسمّى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ما أدى إلى تدخل حراسه لمنع متظاهرين مؤيدين لفلسطين من الاقتراب منه.

وحسب ما نشر موقع "القناة السابعة" فقد رفع المتظاهرون، المنتمون لإحدى المنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية، شعارات مؤيدة لغزة، ما دفع حراس الوزير المتطرف إلى التدخل. 

ورد بن غفير قائلاً: "ستنتصر دولة (إسرائيل)، وستبقى بلادنا في أيدينا، ولن يساعدكم شيء".

وخلال زيارته الرسمية إلى واشنطن، التي استمرت أسبوعاً، التقى بن غفير بعدد من أعضاء الكونغرس، كما شملت الزيارة لقاءات مع شخصيات يهودية بارزة، وجولات في منشآت شرطية وسجون، إضافة إلى خطاب ألقاه في منتجع "مار إيه لاغو" التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
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#غزة #الحرب على غزة #عدد شهداء الحرب #جرائم بن غفير

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